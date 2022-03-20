وزير ألماني يحث على التقليل من تناول اللحوم لـ”محاربة بوتين”

وزير ألماني يحث على التقليل من تناول اللحوم لـ”محاربة بوتين”

ألمانيا – حث وزير الزراعة الألماني جيم أوزدمير المواطنين الألمان على تناول كميات أقل من اللحوم لمحاربة روسيا التي يقول إنها تستخدم الإمدادات الغذائية كسلاح.

وقال أوزدمير في حوار مع صحيفة “شبيغل” الألمانية: “على الرغم من حقيقة أنني نباتي، لن أعظ الجميع بأن يصبحوا نباتيين. ولكن دعونا نقول إن تناول كميات أقل من اللحوم سيكون مساهمة ضد بوتين”. وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ووفقا له، يجب أن يتم “التسوق بوعي ورمي الطعام بشكل أقل”.

وأجاب الوزير الألماني على سؤال الصحيفة عما إذا كانت روسيا تستخدم الإمدادات الغذائية كسلاح بـ”نعم، من الواضح أنها كذلك”.

المصدر: “نوفوستي”