لبنان – أفادت رئاسة الوزراء اللبنانية بأن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بحث مع وزير خارجية الكويت أحمد الناصر علاقات البلدين، والمسعى الكويتي لإعادة العلاقات اللبنانية- الخليجية إلى طبيعتها.

وقالت رئاسة الوزراء اللبنانية في سلسلة تغريدات عبر “تويتر” إن الناصر أعرب عن “ارتياحه إلى الخطوات التي تخطوها الحكومة اللبنانية لتصويب مسار العلاقات بين لبنان ودول الخليج”.

وأضافت أنه تمنى أن “يصار إلى إعادة الأمور إلى طبيعتها قريبا”.

وأشارت إلى أن ميقاتي أعرب عن شكره للكويت على وقوفها الدائم إلى جانب لبنان ومساندته خصوصا في الأوقات الصعبة، منوها بالمساعي الطيبة التي يبذلها وزير خارجية الكويت لإعادة العلاقات اللبنانية – الخليجية إلى مسارها الصحيح.

المصدر: RT