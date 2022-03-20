ليبيا – أجرت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي ستيفاني ويليامز نقاشًا وصف بـ”المميز” أمس السبت عبر تقنية الفيديو، مع مجموعة من المرشحين الليبيين للرئاسة.

ويليامز أطلعت المرشحين وفقًا لتغريدة نشرتها على موقع “تويتر” بالتفصيل على مبادرة اللجنة المشتركة التي سوف تيسرها الأمم المتحدة بين مجلس النواب والمجلس الدولة للتوافق على قاعدة دستورية لاجراء الانتخابات الوطنية.

المشاركون شددوا على أهمية تكثيف كافة الجهود لإعادة العملية الانتخابية إلى مسارها الصحيح.

ودعا المشاركون إلى مزيد من التفاعل مع الاطراف المعنية، بما في ذلك المرشحون، كما وطرح المرشحون مبادرة أخرى في حال عدم نجاح المباحثات بين المجلسين.