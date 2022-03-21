ليبيا – أكد عضو مجلس النواب علي أبو زريبة أن تصريحات سفير واشنطن ومبعوثها إلى ليبيا ريتشارد نورلاند دليل على عجز حكومة تصريف الأعمال.

أبو زريبة أكد في تصريح صحفي لشبكة “لام” الإخبارية اطلعت عليه صحيفة المرصدأن تأكيد نورلاند لحاجة ليبيا إلى حكومة قادرة على إنجاز الانتخابات إشارة لعجز حكومة الدبيبة التي فشلت فشلًا ذريعًا في إيجاد الحلول للوضع الليبي، وكانت مشكلة رئيسية في عرقلة انتخابات ديسمبر الماضي.

وأشار أبو زريبة إلى أن كلام نورلاند كان واضحًا لأولوية حكومة تسير بالبلاد للانتخابات، وبمقدورها العمل من كافة ربوع ليبيا شرقًا وجنوبًا وغربًا والوسط، دون أي عوائق تقف عاجزة أمامها، مبينًا أن التوافق الذي تحصل عليه رئيس حكومة الاستقرار فتحي باشاآغا لم يتحقق لأحد قبله من الحكومات.

وتابع أبو زريبة: إن تلك الحكومات ولدت من رحم الاتفاقيات الخارجية وكانت عاجزة ومأجورة وساهمت في تعميق الفجوة والتشرذم ويسرت للخارج التغلغل في الشأن الليبي وضرب النسيج الاجتماعي.