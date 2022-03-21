مصر – قفزت أسعار الذهب فى السوق المحلية، خلال تعاملات اليوم الإثنين، عقب قرار البنك المركزى المصرى برفع سعر الفائدة وصعود الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى.

وارتفعت أسعار الذهب خلال التعاملات 41 جنيها، ليسجل عيار 21 (الأكثر مبيعًا) 930 جنيها، مقابل 889 جنيها فى تعاملات يوم الجمعة الماضى.

كما سجل عيار (18) نحو 797 جنيها، وعيار (24) نحو 1063 جنيها، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب ما قيمته 7440 جنيها.

وقال عمرو المغربى عضو شعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط – إن سوق الذهب شهد حالة من الارتباك مع ارتفاع أسعار الدولار أمام الجنيه المصرى، متوقعا فى حالة استمرار ارتفاع أسعار الدولار أن تشهد أسعار الذهب قفزات سعرية.

وقرر البنك المركزى المصرى اليوم رفع الفائدة بمعدل 1% فى اجتماع استثنائى؛ حيث قررت لجنة السياسة النقدية للبنك رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس؛ ليصل إلى 9.25% و10.25% و9.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس؛ ليصل إلى 9.75%.

وعالميا تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو 0.22% عند 1929.60 دولار للأوقية.. فيما زاد سعر التسليم الفورى للمعدن الأصفر بنحو 0.16% مسجلا 1924.75 دولار للأوقية.