عمان – أفادت دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، الإثنين، إن معدل البطالة في المملكة خلال العام الماضي، ارتفع إلى 24 بالمئة مقارنة مع 22.7 بالمئة بنهاية العام الذي سبقه.

وبحسب تقرير دائرة الإحصاءات العامة، سجلت البطالة خلال الربع الأخير من العام الماضي 23.3 بالمئة من 23.2 خلال الربع الذي سبقه، فيما كان معدلها 24.7 بالمئة خلال الربع الأخير 2020.

وأظهرت البيانات الجديدة، ارتفاعا في معدل البطالة بين الإناث ليسجل 30.7 بالمئة في 2021 مقابل 29.8 في 2020، و22.3 بالمئة بين الذكور عام 2021 مقارنة مع 20.8 في 2020.

وبينت النتائج أن معدل البطالة كان مرتفعا بين حملة الشهادات الجامعية (المتعطلون ممن يحملون مؤهل بكالوريوس فأعلى مقسوما على قوة العمل لنفس المؤهل العلمي)، حيث بلغ 27.2 بالمئة مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى.

وكان وزير المالية محمد العسعس، قال في وقت سابق، أمام لمجلس النواب، إن “وباء كورونا رفع من الإجهاد على الاقتصاد الأردني المتعثر”، مشيراً أن أرقام البطالة العامة ارتفعت إلى ما يقرب من 25 بالمئة في الربع الأول من هذا العام.

الأناضول