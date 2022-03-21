مصر – يخشى البعض من تناول الأرز لأجل الحفاظ على قوامهم من الإصابة بالسمنة، حتى توصلت نتائج دراسة أجريت مؤخرا إلى إمكانية تناول الأرز دون المعاناة من السمنة مع مرور الوقت ولكن ذلك عند تناوله بطريقة صحيحة.

و التالى أبرز 6 فوائد لتناول الأرز، منها: ويلعب الأرز دورا مهما فى الشعور بالدفء بسبب دوره المؤثر فى إمداد الجسم بالطاقة، كما يحتوى على نسبة من الألياف تثير الشعور بالشبع دون التسبب فى زيادة الوزن. ويساهم الأرز فى تعزيز عمل الجهاز الهضمى وتسهيل عملية الهضم، كما يحتوى على نسبة مرتفعة من الكربوهيدرات. وبالنسبة لكبار السن وأصحاب المناعة الضعيفة يساعد هؤلاء فى وقايتهم من الإصابة بالأمراض الخطيرة التى منها السرطان وألزهايمر. المصدر : موقع مبتدا