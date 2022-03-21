كوريا ش – حشدت كوريا الشمالية أكثر من 6 آلاف جندى، استعدادًا لاستعراض عسكرى محتمل فى مطار بالعاصمة بيونج يانج، والتى أظهرتها صورًا للأقمار الصناعية، حسبما أفاد مسؤول بالجيش الكورى الجنوبى.

وحسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب”، يأتى حشد القوات فى مطار ميريم، وسط توقعات بأن بيونج يانج قد تنظم عرضًا عسكريًا رئيسيًا بمناسبة الذكرى الـ 110 لميلاد كيم إيل-سونغ، الجد الراحل للزعيم كيم جونغ-أون، والمؤسس الوطنى فى 15 أبريل.

وقال المسؤول الكورى شريطة عدم الكشف عن هويته، إنه “كان هناك تقرير إعلامى عن تجمع حوالى 6000 جندى، وتقييمنا فى هذه المرحلة هو أن العدد ارتفع أكثر من ذلك”.

وأضاف أنه لم يكن هناك أى تغيير “ملحوظ” فى استعدادات كوريا الشمالية للعرض العسكرى المحتمل، الذى ظلت سيول وواشنطن تراقباه منذ الأسابيع الماضية.

وقبل يومين، كشفت إذاعة “صوت أمريكا” (VOA) عن صور الأقمار الصناعية الخاصة بمكان تدريب الاستعراض العسكرى فى مطار ميريم، والتى تم التقاطها من قبل شركة بلانيت لابس (Planet Labs) فى يوم 16 مارس الجارى.

وتظهر صور الأقمار الصناعية تجمعات القوات، وما يقرب من 20 صفا، يتكون كل صف ما بين 50 إلى 300 جندى، لذا تشير التقديرات إلى أن هناك ما بين 1000 و6000 جندى، كانوا فى مكان التدريب.