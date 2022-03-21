ليبيا – ضبط جهاز الأمن الداخلي المتورط بواقعة خطف الطفلة آية محمد مصطفى باشاآغا من أمام مدرستها بالعاصمة طرابلس.

جهاز الأمن الداخلي أكد عبر مكتبه الإعلامي أن التحقيقات أثبت تورط المدعو”ع.ح.أ”،داعيةً كافة المواطنين والتي قد تواجههم مثل هذه الوقائع أو غيرها عدم نشر أرقام الهواتف الخاصة بهم عبر صفحات التواصل الاجتماعي وذلك لمنع استغلالها من قبل أطراف خارجية غايتها الابتزاز والتشويش على الجهات الأمنية للحصول على الأموال.

ونشر المكتب الإعلامي للجهاز تسجيلًا مرئيًا للطفلة آية ووالدها الذي روى قصة اختطافها من أمام مدرستها بطرابلس وتعرضه للإبتزاز الإلكتروني، مشيرًا إلى أن تعرضه للابتزاز وتلقيه محادثة عبر تطبيق “الواتس أب” من رقم تونسي يطلب منه مبلغ 40 ألف دينار، بالإضافة إلى إرسال تهديدات بقتل طفلته.

وقال والد الفتاة:” أنا رجل بسيط ولم يتوفر لدي هذا المبلغ، لكن تمكنت من توفير 30 ألف دينار فقط من قبل الأهل والأصدقاء، وتواصل معي جهاز الأمن الداخلي وتابعوا الموضوع وأعطيتهم جميع المعلومات وقاموا بالواجب وأعاد لي ابنتي”.