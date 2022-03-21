مصر – يحتفل العالم يوم 20 مارس من كل عام بيوم السعادة، بناء على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر يوم 28 يونيو 2012، لكن نادي الأهلي المصري اختار يوما آخر بدلا منه.

ونشر الحساب الرسمي لقناة الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تغريدة قال فيها: “الأمم المتحدة اختارت يوم 20 مارس يوما عالميا للسعادة، لكن نعتقد أن لدى جمهور الأهلي يوما آخر للسعادة”.

وأرفق الحساب الرسمي للأهلي في “التغريدة” صورة من تسديدة محمد مجدي “أفشة”، لاعب الأهلي، التي سجل منها هدف الفوز على الزمالك، في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020، في إشارة إلى أن موعد اليوم العالمي للسعادة بالنسبة لجماهير “القلعة الحمراء” هو يوم 27 نوفمبر 2020، موعد تلك المباراة “نهائي القرن”.

وتوج نادي الأهلي في ذلك الحين على لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، قبل أن ينجح في الحصول على اللقب للمرة العاشرة في العام التالي، ويبتعد بفارق 5 ألقاب عن الزمالك ثاني أكثر المتوجين باللقب.

المصدر: وكالات