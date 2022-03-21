ليبيا – ضبط عناصر مركز شرطة حماية الطاقة الكهربائية المرج 3 أشخاص من العمالة الوافدة يقومون بتوصيل وصلات غير شرعية من الشبكة العامة للكهرباء.

بيان صحفي صادر عن وزارة الداخلية بحكومة تصريف الأعمال تابعته صحيفة المرصد أوضح أن هؤلاء يمارسون هذه الأعمال داخل عدة مناطق بمدينة المرج مقابل مبالغ مالية فيما تم ضبطهم وبحوزتهم معدات وأسلاك كهربائية يستخدمونها في هذه الأعمال غير القانونية.

وأشار البيان إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم لجهات الاختصاص مؤكدا الاستمرار في الحملة التي اطلقها مركز شرطة حماية الطاقة الكهربائية المرج التابع للإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية بناء على تعليمات مدير الإدارة العميد السنوسي صالح.