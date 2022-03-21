الاتحاد الروسي للبياثلون يلوح باللجوء إلى “كاس” في حالة الحرمان من العضوية الدولية

الاتحاد الروسي للبياثلون يلوح باللجوء إلى “كاس” في حالة الحرمان من العضوية الدولية

روسيا – أعلن رئيس اتحاد البياثلون الروسي فيكتور مايغروف أنه سيتقدم بطلب إلى محكمة التحكيم الرياضية “كاس” في حالة الحرمان من العضوية في الاتحاد الدولي للبياثلون.

في 17 مارس، بدأ اتحاد البياثلون الدولي بإجراءات إيقاف الاتحاد الروسي والبيلاروسي.

وأعطيت الاتحادات مهلة سبعة أيام للرد، بعد هذه الفترة، ستنظر اللجنة التنفيذية في ردود المنظمات.

وقال مايغروف في هذا الصدد: “إذا حرمنا من العضوية لسبب ما، فإننا بحاجة إلى توضيح السبب، في نفس الوقت، يجب أن تكون هناك معايير يمكننا بموجبها استعادة هذه العضوية”.

وتابع: “إذا كان هناك حرمان من عضويتنا ولا توجد معايير تم الاعتماد عليها، فهذا وضع غير منطقي وليس قانونيا”.

وأردف: “وفي حال عزلنا من الاتحاد الدولي سنقوم بإعداد رد في الوقت المناسب مع المحامين، إذا دخل القرار [بشأن الحرمان من العضوية] حيز التنفيذ، فستكون هناك دعوى أخرى، إلى الآن لا يوجد”.

وقال الاتحاد الدولي في بيان إن سبب تعليق نشاط الاتحاد الروسي المؤقت هو “الإخفاق في الوفاء بالالتزامات الإنسانية بروح قوانين الاتحاد” على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

في 2 مارس، أوقف اتحاد البياثلون الدولي مؤقتا الرياضيين الروس والبيلاروس من المشاركة في المسابقات الدولية.

المصدر: وكالة “تاس”