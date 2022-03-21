السعودية – أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، امس وقوع هجوم استهدف محطة توزيع المنتجات البترولية التابع لـ”ارامكو” بجدة.

وأشار التحالف، في بيان له، إلى وقوع “حريق محدود بأحد الخزانات (نتيجة الهجوم) وتمت السيطرة عليه دون إصابات أو خسائر بشرية”.

وأكد التحالف أن “الهجمات الحوثية العدائية تأكيد لرفض جهود السلام وإنهاء معاناة الشعب اليمني الشقيق”.

ويأتي ذلك بعد أن إعلان التحالف فجر اليوم الأحد، تعرض عدد من المنشآت الاقتصادية والمدنية بالمملكة إلى الاستهداف بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية حوثية.

وأشار التحالف إلى أن الهجمات الحوثية تسببت بأضرار مادية لآليات مدنية، دون تسجيل خسائر بالأرواح.

لمصدر: “واس”