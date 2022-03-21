إنجلترا – صعد فريق مانشستر سيتي إلى الدور قبل النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، على حساب مضيفه ساوثهامبتون، إثر فوزه عليه (4-1) في المباراة التي جمعتهما امس الأحد.

وتوالى على تسجيل رباعية مانشستر سيتي كل من اللاعبين، رحيم سترلينغ، والبلجيكي كيفين دي بروين، وفيل فودين، والجزائري رياض محرز، في الدقائق (12، 61 من ضربة جزاء، 75، 78) على الترتيب.

بينما جاء هدف أصحاب الأرض الوحيد بـ”نيران صديقة” سجله المدافع الإسباني ايميريك لابورت خطأ في مرماه عند الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول للقاء الذي أقيم على ملعب “سينت ماري” بمدينة ساوثهامبتون.

المصدر: RT