الجزائر – أعلنت شركة سوناطراك الجزائرية للمحروقات (حكومية)، امس عن كشف نفطي جنوبي البلاد مع شريكها الإيطالي “إيني”، باحتياطات قدرت بـ 140 مليون برميل.

جاء ذلك، في بيان لشركة سوناطراك تلقت الأناضول على نسخة منه.

وقال البيان: “تعلن سوناطراك وشريكها إيني الإيطالي عن نجاحهما في حفر أول بئر استكشافية في محيط الاستكشاف زملة العربي الواقع بحوض بركين (جنوب شرق).

وأورد أن أن عملية الحفر أظهرت اكتشافا هاما من النفط الخام خلال مرحلة اختبارات الإنتاج قدرت بـ 7000 برميل يوميا، و140 ألف متر مكعب يوميا من الغاز.

وزاد: “التقديرات الأولية لاحتياطات الاكتشاف تشير إلى أنه يحتوي على 140 مليون برميل من النفط الخام”.

وتخطط سوناطراك وإيني لحفر بئر ثانية خلال أبريل/نيسان المقبل، بغرض تقييم حجم الاكتشاف الذي يمتد إلى حقل مجاور تجري فيه الشركة أعمال استكشاف رفقة “إيني” الإيطالية كذلك.

ومن المنتظر أن تشرع سوناطراك وشريكها إيني في الإنتاج بهذا الحقل، خلال الربع الثالث من العام الجاري، وفق البيان.

وحسب سوناطراك فإن الاكتشاف يؤكد على الإمكانيات النفطية التي يتوفر عليها محيط زملة العربي، “والتي ستسمح لسوناطراك وإيني بمواصلة استراتيجية استكشاف الحقول القريبة بنجاح لضمان تثمين سريع لهذه الموارد الجديدة”.

ويتواجد حقل زملة العربي في منطقة حوض بركين، على بعد حوالي 300 كيلومتر جنوب شرقي حاسي مسعود (أكبر مدينة نفطية بالصحراء الجزائرية)، وتحوز سوناطراك على عقد البحث والاستغلال بحصة 51 بالمئة، مقابل 49 لـ “إيني” الإيطالية.

الأناضول