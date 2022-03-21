ليبيا – رجح عضو مجلس النواب عن مدينة مصراتة محمد الرعيض بقاء الوضع الراهن كما هو لحين شهر يونيو المقبل، لكونه موعد انتهاء مدة الـ18 شهرًا، وهو عمر حكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها طبقا لخارطة الطريق الأممية، متابعًا: الحكومة لها موقف ثابت بعدم تسليم مهامها إلا لسلطة منتخبة.

الرعيض وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الإثنين، أشار إلى أنه في شهر يونيو إما أن تجرى الانتخابات، أو نبحث عن حل آخر توافقي بين مجلسي النواب ومجلس الدولة والمجتمع الدولي، نظرًا لأن مجلس النواب لا يملك منفردًا تعيين رئيس حكومة.

واستدرك الرعيض: “غير ذلك لمن تسلم السلطة؟” ،مبديًا عدم اعترافه بوجود حكومة باشاغا، أو بالجلسة التي عقدها مجلس النواب لمنحها الثقة مطلع الشهر الجاري؛ أو بإقراره للتعديل الدستوري.:

وأضاف:”كانت جلسة باطلة؛ ولدينا الكثير من التحفظات عليها، فضلًا عن أن رئيس الحكومة يكلف من قبل المجلس الرئاسي لا مجلس النواب”.

ولفت الرعيض إلى أن جهود حكومة تصريف الأعمال منصبة بالوقت الراهن على تسريع إجراء الانتخابات.