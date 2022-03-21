أوكرانيا – فرضت السلطات بالعاصمة الأوكرانية كييف، حظر تجوال جديد فى جميع أنحاء المدينة ليبدأ من الساعة الـ 8 مساء اليوم الإثنين، وحتى الـ 7 صباح يوم الأربعاء المقبل (بالتوقيت المحلى للبلاد).

وأوضح عمدة العاصمة كييف، فيتالى كليتشكو – فى بيان على موقع التواصل الاجتماعى “تليجرام” أوردته شبكة “سى إن إن” الأمريكية – أن “المتاجر والصيدليات ومحطات التزويد بالوقود والمؤسسات لن تعمل غدًا، لذا أطالب كل شخص بالبقاء بالمنزل أو داخل الملاجئ خلال سماع صفارة الإنذار”.

كما أشار إلى أنه لن يتمكن سوى من لديه تصاريح خاصة من التنقل فى أنحاء المدينة خلال فترة حظرالتجوال.