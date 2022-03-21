ليبيا – أكد رئيس الهيئة العليا لتحالف القوى الوطنية توفيق الشهيبي على ثقل الدور الخارجي في حل الأزمة الليبية، مسلطًا الضوء حول وجود تفاهمات تتم بين بعض داعمي وحلفاء عبدالحميد الدبيبة، وفتحي باشاآغا، وذلك برعاية تركية، مما قد يسهم في التوصل لتسوية تضمن خروج الدبيبة من المشهد.

الشهيبي وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الإثنين، أوضح أنه إذا تخلى شركاء رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة عنه لعدم وجود مصلحة لهم في ذلك، واقترن هذا بتجميد إيرادات النفط فسيكون وضعه هشًا، وقد يسارع لعقد صفقة تسليم السلطة.

وأكد على اعتقاده بأنه ما يم تداوله مؤخرًا من تهديد بعض القبائل القريبة من حقول النفط بشرق ووسط البلاد بإيقاف الإنتاج مجددًا إذا لم تتسلم الحكومة الجديدة السلطة قد يسرع من عملية تسليمها في ظل تخوف الدول الكبرى إذا ما حدث نقص في الإمدادات.