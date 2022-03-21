ليبيا – عقد رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي بحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان اليوم الأحد رفقة النائب الأول مسعود عبيد والنائب الثاني عمر أبوشاح اجتماعًا بلجنة التوافق المنتخبة من المجلس لإعداد القاعدة الدستورية، في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لمجلس الدولة آخر التطورات المتعلقة بشأن الانتخابات والأساس الدستوري لها، والخطوط العريضة التي ينبغي التركيز عليها عند لقاء اللجنة الأخرى المقابلة من مجلس النواب، وسبل تجاوز كل العقبات التي قد تعترض عمل اللجنتين لإنجاز مهامهما في أقرب وقت ممكن.

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