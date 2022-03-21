سلوفاكيا – أعلنت حكومة سلوفاكيا أن حلف الناتو بدأ بإجراءات نشر ثلاث بطاريات من منظومة “باتريوت” للدفاع الجوي في أراضي هذا البلد.

وأكد وزير الدفاع السلوفاكي ياروسلاف ناد اليوم الأحد بدء وصول أولى وحدات “الناتو” المكلفة بنشر البطارية الأولى من منظومات “باتريوت” أمريكية الصنع التي قررت ألمانيا وهولندا تسليمها إلى سلوفاكيا.

ولفت الوزير، وفقا لقناة ta3 السلوفاكية، إلى أن عملية النشر ستستمر خلال الأيام القادمة، موضحا أن البطارية الأولى ستنتشر في قاعدة “سلياتش” الجوية وسط البلاد.

وتابع أن المشاورات جارية حاليا مع الخبراء لتحديد موقعي نشر البطاريتين الأخريين بغية إنشاء “أشمل مظلة واقية” فوق البلاد.

وشكر ناد ألمانيا وهولندا على قرارهما إمداد بلده بالمنظومات الأمريكية، مشيرا إلى أن “باتريوت” لا تمثل بديلا عن منظومات “إس-300” سوفيتية الصنع.

وقال الوزير إن سلوفاكيا تسعى إلى التخلي عن اعتمادها على روسيا في المجال العسكري وستستبدل “إس-300” بمنظومات أخرى متكاملة مع ترسانة الناتو.

وكان ناد قد أعرب في وقت سابق من الأسبوع الجاري عن استعداد سلوفاكيا لتسليم منظومة من طراز “إس-300” إلى أوكرانيا، في ظل العملية العسكرية الروسية المستمرة في أراضيها، وذلك شريطة تقديم الناتو إلى براتيسلافا بديلا عن هذه المنظومة.

المصدر: ta3