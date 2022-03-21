اليمن – أعلن مشروع “مسام” السعودي لنزع الألغام في اليمن أنه تمكن من نزع 1472 لغما وعبوة ناسفة وذخيرة غير منفجرة خلال الأسبوع الثالث من مارس 2022، في مختلف المحافظات.

وحسب بيان صادر عن “مسام” فإنه تم تفكيك 28 لغما مضادا للأفراد، و297 لغما مضادا للدبابات، و1132 ذخيرة غير منفجرة و15 عبوة ناسفة، ليرتفع بذلك عدد الألغام التي نُزعت خلال شهر مارس الجاري إلى 3910 لغما.

وأضاف: “بلغ إجمالي ما تم انتزاعه منذ بداية المشروع حتى الآن 326699 لغما زرعتها جماعة الحوثي بعشوائية في مختلف المحافظات اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن”.

المصدر: وكالة “سبأ” اليمنية