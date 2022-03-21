جنيف – تنطلق اليوم الأثنين الجولة السابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، في مدينة جنيف السويسرية.

وقالت عضو وفد المجتمع المدني، ميس كريدي، في تصريح لوكالة “سبوتنيك” إن “الجولة ستستمر 5 أيام وبشكل أولي هناك مبدأين سيقدمهما وفد المعارضة بالخارج المدعومة من الرياض ومبدأ سيقدمه المجتمع المدني ومبدأ سيقدمه الوفد الحكومي”.

وأضافت كريدي: “اليوم ستقدم لنا هذه المبادئ”.

وتابعت: “كوفد المجتمع المدني قادم من دمشق نطرح مبدأ هوية الدولة”.

وأشارت إلى أن “جدول أعمال الجولة السابعة تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع مع المبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسون في دمشق امس الأحد”.

وأردفت: “لست متفائلة كثيرا بنتائج سريعة لأن الحوار السوري السوري معقد ولا تزال قضايا كثيرة غير متفق عليها بما فيها الأرضية الوطنية للنقاش” مؤكدة أن “وفد المجتمع المدني والوفد الحكومي وصلا السبت إلى جنيف”.

المصدر: “سبوتنيك”