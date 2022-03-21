ليبيا – قال المتحدث باسم جهاز الحرس البلدي محمد ناعم إن السلع الموجودة في السوق الليبية تكفي لمدة 6 أشهر من الآن أي حتى سبتمبر المقبل.

ناعم وفي مداخلة له مع برنامج “البلاد” اللذي بث عبر قناة “ليبيا 218” دعا المواطنين إلى عدم الخوف من النقص في أي سلعة، حاثًا إياهم في الوقت ذاته على التعاون، من خلال عدم شراء البضائع للحد من موجة الغلاء الحالية.

وأضاف ناعم: “إن الجهاز في انتظار قرار تحديد أسعار السلع الأساسية الذي قد يصدر من وزارة الاقتصاد حتى يتم تنفيذه، إلى جانب قرار مرتقب يهدف لتحديد سعر رغيف الخبز ووزنه”.