ليبيا – زار مدير إدارة شؤون مراكز التدريب بوزارة العمل والتأهيل في حكومة تصريف الأعمال جمعة المبروك المركز الليبي الكوري.

وأشار بيان صحفي صادر عن الوزارة طالعته صحيفة المرصد إلى مرافقة مديري مركزي الزنتان ودرنة للتدريب ورفع الكفاءة المهنية حسن اجدير ورجب الشاعري للمبروك بهدف الاطلاع على أقسام وورش ومعامل وقاعات التدريب في هذا المركز.

وتابع البيان إن الـ3 عقدوا اجتماعا مع مدير المركز عزت اليعقوبي الذي استعرض آلية عمل المركز والدورات التدريبية فضلا عن مناقشة آلية تفعيل المراكز التدريبية لإقامة برامج تدريبية بالتنسيق مع إدارة شؤون مراكز تدريب.