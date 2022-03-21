أوكرانيا – وجه عدد من الإعلاميين والشخصيات السياسية العربية انتقادات شديدة لمحتوى الخطاب الذي ألقاه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أمام الكنيست الإسرائيلي امس الأحد.

وقال أحمد الطيب، النائب في الكنيست، في تغريدة إن خطاب زيلينسكي “صهيوني بامتياز ووصل حضيضه بوضع إسرائيل تاريخيا بمرتبة الضحية عبر اقتباسه كلام غولدا مئير ضد العرب والفلسطينيين”.

وأضاف: “نحن ضد الاحتلالات وقتل المدنيين والأبرياء، لكن الغرب وإسرائيل يعانون من معيار أخلاقي مزدوج ومفضوح”.

وقال خليل العناني، أستاذ العلوم السياسية بجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، إن خطاب زيلينسكي “منطقي وغير مفاجئ، حيث أنه من أهم داعمي المشروع الاستيطاني الإسرائيلي، ومن المدافعين عن جرائم إسرائيل في غزة”.

وكتبت الإعلامية غادة عويس أن “استجداء زيلينسكي إسرائيل لتساعده مقزز وبلا أخلاق وينسف كل صدقيته ويقوض شرعية الرواية الأوكرانية… الكيل بمكيالين في الغرب أصبح لا يطاق”.

وكان زيلينسكي زعم في خطابه أن “التهديد الذي تواجهه أوكرانيا يشبه التهديد الذي يواجه إسرائيل”.

وذكر الرئيس الأوكراني الذي لطالما شدد على انتمائه إلى الديانة اليهودية أن أوكرانيا “اتخذت خيارها قبل 80 عاما بإنقاذ اليهود”، مشبّها في عدة نقاط أتى على ذكرها، العملية العسكرية الروسية في بلاده بالمحرقة النازية.

المصدر: RT