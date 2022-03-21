ليبيا – افتتح أمس الأحد بمشاركة رئيس ديوان المحاسبة بطرابلس خالد شكشك، الاجتماع الثالث والستين للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأربوساي)، وذلك في العاصمة القطرية الدوحة، ويشارك في هذا الاجتماع قيادات الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في الدول العربية الأعضاء بالمجلس.

رئيس ديوان المحاسبة القطري، رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة افتتح الاجتماع بكلمة أكد فيها على صمود المنظمة وتماسك عملها، رغم الهزات التي شهدها العالم نتيجة تفشي جائحة كورونا، حيث واصلت عملها بجديّة وثبات وبنسق أرفع من أجل تنفيذ البرامج المقرّرة وفقا لمتطلبات وظروف المرحلة.

كما تناول تقرير رئيس محكمة الحسابات التونسية الامين العام للمنظمة الإشارة إلى الإنجازات الكثيرة للمنظمة ومن أبرزها تركيز منصة التعلّم الإلكتروني وتعزيز الشراكة مع الأطراف ذات العلاقة وتنشيط القنوات الاتصاليّة وتعزيز التوجه نحو الاستفادة من التقدم التكنولوجي من خلال تشكيل مجموعة عمل تعنى بالرقابة على تكنولوجيا المعلومات.

هذا ومن المقرر أن يناقش المجلس في اجتماعاته وعلى مدار يومين عددًا من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها متابعة نشاط المنظمة منذ الاجتماع الثاني والستين، والنظر في نتائج اجتماعات اللجان الفنية المشكلة من قبل المنظمة، ضمن المجالات المتصلة ببناء القدرات والمعايير المهنية والرقابية، والتنمية المستدامة، والتخطيط الاستراتيجي.

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