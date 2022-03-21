عون من روما: المسيحية في لبنان ليست في خطر (صورة)

عون من روما: المسيحية في لبنان ليست في خطر (صورة)

روما – صرح الرئيس اللبناني، ميشال عون، امس الأحد، بأن الديانة المسيحية في لبنان ليست في خطر، مضيفا أن “لبنان ليس بزائل وسيبقى نموذجا للعيش معا”.

جاءت تصريحات عون بعد وصوله العاصمة الإيطالية روما، في إطار زيارة تتضمن الفاتيكان للقاء البابا فرنسيس، قبل ظهر غد الاثنين.

ونقلت الرئاسة اللبنانية عبر “تويتر” عن عون قوله، إنه “يتطلع إلى هذه الزيارة كبارقة أمل لتؤكد أن لبنان ليس بزائل وسيبقى رغم الصعاب نموذجا للعيش معا”.

وأضاف عون، أنه “يحمل إلى قداسة البابا رسالة محبة باسم اللبنانيين وتجديد الدعوة لزيارة لبنان كي يعيد إليه الرجاء بانطلاقة مسيرة التعافي”.

ومن المنتظر أن يجتمع عون خلال زيارته، بأمين سر الكرسي الرسولي الكاردينال بييترو كارولين وأمين سر العلاقات بين الدول في الفاتيكان المونسنيور بول ريتشارد غالاغير، على أن يزور الرئيس عون الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا يوم الثلاثاء.

المصدر: الرئاسة اللبنانية