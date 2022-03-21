نيويورك – حذر أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الإثنين، من أن العالم يتجه “مغمض العينين نحو كارثة مناخية”.

جاء ذلك في مؤتمر “التنمية المستدامة” الذي انطلقت أعماله (عبر دوائر تلفزيونية مغلقة) في لندن، وتنظمة مجلة “إيكونوميست” البريطانية، ويستمر حتى الخميس.

وقال الأمين العام في رسالة مسجلة بالفيديو اطلعت عليها الأناضول: “تسببت الكوارث المناخية عام 2020 في نزوح 30 مليون شخص من منازلهم، أي ثلاث مرات ضعف عدد الأشخاص الذين نزحوا بسبب النزاعات”.

وأضاف: “في العام الماضي وحده، زادت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 6 بالمئة لتصل إلى أعلى مستوياتها في التاريخ، وارتفعت انبعاثات الفحم إلى مستويات قياسية، نحن نسير نائمين نحو كارثة مناخية”.

وتابع: “مجموعة دول العشرين تتسبب في 80 بالمئة من جميع الانبعاثات العالمية، والتحدي الذي يواجه العالم يتمثل في ضرورة قيام دول المجموعة بخفض الانبعاثات بالنسبة المطلوبة (بنسبة 45 في المئة بحلول 2030).. هذا هو التحدي الرئيسي”.

واعتبر غوتيريش، أن اعتماد بعض اقتصادات دول العالم على الوقود الأحفوري بأنه “جنون”.

وحذر في ختام رسالته من تداعيات الأزمات العديدة التي تتعرض لها البلدان النامية وعلى رأسها “معدلات التضخم القياسية، ارتفاع أسعار الفائدة، وأعباء الديون التي تلوح في الأفق، فضلا عن تهديدات الحرب الروسية في أوكرانيا وتأثيراتها على تقلب أسواق الغذاء والطاقة العالمية”.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.

الأناضول