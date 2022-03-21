الولايات المتحدة – ألحق الأمريكي تايلور فريتز الخسارة الأولى بالإسباني رافائيل نادال بعام 2022 منهيا سلسلة من 20 فوزا تواليا، ليحقق لقبه الثاني في مسيرته بتتويجه بدورة إنديان ويلز الأمريكية للأساتذة.

وتمكن فيرتز البالغ 24 عاما من حسم النهائي لمصلحته بمجموعتين نظيفتين، بواقع 6-3 و7-6.

وحرم فريتز المصنف عشرون عالميا منافسه الإسباني المخضرم (35 عاما) والمصنف الرابع عالميا من تحقيق لقبه الرابع هذا العام ومعادلة الرقم القياسي لعدد ألقاب بطولات الماسترز الذي يحمله الصربي نوفاك دجوكوفيتش (37).

وقال فريتز الذي حقق أكبر لقب في مسيرته بعد تتويجه سابقا في دورة إيستبورن عام 2019: “إنه حلم من أحلام الطفولة. أن أفوز بهده البطولة خصوصا، إنديان ويلز، إنه حلم يراودك منذ طفولتك ولا تعتقد أنه سيتحقق”.

ولعب فريتز في ظل آلام في الكاحل الأيمن كانت ستجبره على الانسحاب من النهائي، إلا أنه قاومها ليصبح أول أمريكي يتوج باللقب منذ أندري أغاسي عام 2001.

وسبق لنادال أن توج هذا العام بدورات ملبورن، وأستراليا المفتوحة حيث انفرد بالرقم القياسي لعدد الألقاب الكبرى في التاريخ (21) وأكابولكو المكسيكية، وحقق 20 انتصارا تواليا في طريقه إلى النهائي في كاليفورنيا.

وكانت هذه المرة الثانية التي يلتقي فيها اللاعبان، بعد نهائي أكابولكو في العام 2020 الذي حسمه الإسباني لصالحه.

المصدر: أ ف ب