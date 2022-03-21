فيينا – ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام بأكثر من 4٪ اليوم الإثنين، وسط أنباء تُشير إلى أن المحادثات الروسية الأوكرانية لم تسفر عن أى إشارة على إحراز تقدم، فيما استمرت مخاوف الأسواق بشأن نقص المعروض والتى أثارت دعوة من وكالة الطاقة الدولية لخفض الطلب على النفط.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت القياسى الدولى تسليم مايو بمقدار 4.29 دولار، بنسبة 3.97٪، ليتداول عند 112.21 دولار للبرميل، وأضافت العقود الآجلة للخام الأمريكى تسليم مايو بمقدار 4.47 دولار، بنسبة 4.34٪، لتتداول عند 107.54 دولار للبرميل.

وشهدت أسعار النفط عالميًا تقلبًا فى الأسعار خلال الأسابيع الأخيرة؛ حيث ارتفعت إلى مستويات قياسية فى مارس قبل أن تتراجع بأكثر من 20٪ الأسبوع الماضى لتصل إلى ما دون 100 دولار، ثم قفزت بعد ذلك مرة أخرى فى النصف الأخير من الأسبوع الماضى.

جدير بالذكر أن المسؤولين الأوكرانيين والروس قد التقوا بشكل متقطع لإجراء محادثات سلام فشلت فى إحراز تقدم نحو تنازلات رئيسية، فيما استمر نقص المعروض من النفط فى إثارة قلق الأسواق، ما دعا وكالة الطاقة الدولية إلى الدعوة إلى تبنى “تدابير طارئة” لتقليل استخدام النفط.