مصر – أكدت صحيفة “اليوم السابع” أن أسعار الذهب استقرت امس الأحد في مصر، عند مستويات أمس السبت، وذلك مع الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة وتوقف التداول على الذهب في مصر والبورصة العالمية.

هذا وأشارت الصحيفة إلى أن “عوامل العرض والطلب وحجم المعروض من الذهب في الأسواق قد يكون لها تأثير على حركة السعر في السوق المصرية خلال الساعات القادمة، لكن بصورة محدودة لن تتجاوز بأي شكل الجنيهين”.

وبحسب الصحيفة، استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم على الشكل الآتي:

– عيار 21 سجل 890 جنيها للغرام.

– عيار 18 سجل 763 جنيها للغرام.

– عيار 24 سجل 1017 جنيها للغرام.

– الجنيه الذهب 7120 جنيها.

من جانبه، أوضح هاني جيد، رئيس شعبة الذهب في اتحاد الغرف التجارية المصرية، تطورات سوق الذهب في مصر والبورصة العالمية بعد إعلان البنك الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة ربع نقطة مئوية، والتي أثرت على تداول الذهب في العالم كله.

وأفاد هاني جيد بأن الذهب لم يستجب لرفع الفائدة الأمريكية بسبب استمرار الأزمة الأوكرانية الروسية، لافتا إلى أن سوق الذهب في مصر مرتبطة بالبورصة العالمية، لكن هناك عدة معايير تؤثر على الأسعار في مصر، حتى لو لم نشهد تطورا في السعر العالمي.

وذكر أن أهم هذه العوامل هو سعر الدولار بالأسواق المصرية، وعوامل العرض والطلب، وحجم المعروض من الذهب، وكذلك حجم الاستيراد.

المصدر: “اليوم السابع”