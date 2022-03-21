ليبيا – قال رئيس نقابة الخبازين ببنغازي محمود العريبي إن الخبازين في المدينة مستعدون للبيع وفق تسعيرة محددة شرط ضبط الأسعار ومتابعتها وتوفير كميات كافية من الدقيق.

العريبي وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري أوضح أن أسعار الدقيق تجاوزت خلال يوم السبت 300 دينار للقنطار الواحد، وأن الرقابة غائبة على أصحاب المطاحن وتجار الدقيق.

وأشار نقيب الخبازين في بنغازي إلى عدم وجود مخزون استراتيجي من الدقيق في البلاد إلى جانب شح المعلومات حول مدى توفره بسبب احتكاره لدى التجار، وفق قوله.

وتابع العريبي أن الخباز يوفر احتياجاته الداخلة في تصنيع رغيف الخبز، بأسعار مضاعفة، وهو مطالب بالتوازي مع ذلك ببيع الخبز بسعر محدد، ما يعني البيع بالخسارة.

نقيب الخبازين نوه إلى أن احتياجات البلاد من القمح يجب أن تشمل كل الموجودين في البلاد بما في ذلك العدد الكبير من العمالة الوافدة والأجانب، الذين لا يمكن استثناؤهم من العدد الحقيقي للاستهلاك في البلاد.