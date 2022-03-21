ليبيا – تابعت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء أبوبكر الكيلاني بحضور فرج مجاهد وكيل الوزارة لشؤون الفروع ومدير إدارة المساعدات والشؤون الانسانية عبد الرحمن النفاتي متابعتها اليومية لمستجدات عملية صرف قيمة بدل الإيجار المخصصة للأسر النازحة من بعض المناطق.

وذلك إيمانًا من وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة تصريف الأعمال بأنها الراعية والحاضنة لكافة شرائح المجتمع، ومن دورها في تخفيف معاناة بعض الفئات ومنها النازحين والمهجرين.

وفي هذا الإطار طمأنت الجميع أن حكومة تصريف الأعمال وفي بادرة إنسانية قررت صرف بدل إيجار للأسر النازحة من المناطق الجنوبية والشرقية وخصصت لها مبالغ مالية أودعتها في حساب الوزارة وخولتها بصرفها حسب التشريعات النافذة.

وزارة الشؤون طمأنت الجميع انها أكملت أذونات صرف العديد من القوائم وسوف تكون في الحسابات في الأيام القريبة القادمة وأنها حريصة كل الحرص وتعمل جاهدة ليلًا نهارًا على إنجاز عملية صرف كامل المبالغ المخصصة لمستحقيها.