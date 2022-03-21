روسيا – بلغت قيمة واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي والفحم والنفط القادمة من روسيا نحو 17 مليار يورو منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية.

ورغم العقوبات الاقتصادية القاسية التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا على روسيا، إلا أن أوروبا لم تعلن فرض عقوبات على روسيا بمجال الطاقة كما فعلت واشنطن ولندن.

وبحسب معلومات جمعتها مراسلة الأناضول الإثنين، من مركز أبحاث الطاقة والهواء النقي في أوروبا، فإن واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز والفحم والنفط والمنتجات البترولية بلغت قيمتها نحو 17 مليار يورو منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير/شباط الماضي.

وشكل الغاز الطبيعي المسال نحو 10.6 مليارات يورو، والنفط بنحو 5.7 مليارات يورو، والفحم 435 مليون يورو.

وخلال الفترة المذكورة، بلغت واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي والفحم والنفط من روسيا ما يقرب من 680 مليون يورو يوميًا.

وخلال العام الماضي، احتلت ألمانيا المركز الأول بين الدول الأوروبية المستوردة للغاز والفحم والنفط من روسيا بقيمة 40.6 مليار يورو، تلتها هولندا بـ32.7 مليار يورو، وإيطاليا بـ 18.4 مليار يورو، وبولندا بـ 15.5 مليار يورو، وإسبانيا بـ 10.2 مليارات يورو.

وبحسب وكالة الطاقة الدولية، استورد الاتحاد الأوروبي 155 مليار متر مكعب من الغاز من روسيا العام الماضي، أي 45 بالمئة من إجمالي واردات الاتحاد من الغاز الطبيعي.

وصرح ممثل شركة “غازبروم” سيرجى كوبريانوف، الأسبوع الماضي، أن شحنات الغاز الطبيعي إلى أوروبا تسير في مسارها الطبيعي بمتوسط 105 مليون متر مكعب في اليوم.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.

الأناضول