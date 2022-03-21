تونس – أعلن مسؤول تونسي، إصابة 95 شخصا في حادث تصادم قطارين جنوبي العاصمة تونس، صباح الإثنين.

وأفاد المتحدث باسم الحماية المدنية التونسية، العميد معز تريعة، في تصريح للأناضول، بنقل جميع المصابين إلى مستشفيات العاصمة.

وقال إن الحادث لم يسفر عن تسجيل أي وفيات، مردفا أن “شركة سكك الحديد التونسية (حكومية) فتحت تحقيقا لتحديد أسباب حادث الاصطدام”.

فيما ذكرت إذاعة “موزاييك” المحلية، أن أحد القطارين قدم من منطقة “حمام الأنف” جنوبي العاصمة والآخر من محطة “برشلونة” (وسطها)، ووقع الاصطدام بمنطقة “جبل جلود”.

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات التونسية حول الحادث.

الأناضول