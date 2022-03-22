ليبيا – التقى رمضان أبو جناح وزير الصحة المكلف نائب ئيس حكومة تصريف الأعمال بوزير الصحة الأردني فراس الهواري في العاصمة الأردنية عمان.

بيان صحفي صادر عن الوزارة تابعته صحيفة المرصد، أكد أن اللقاء جاء على هامش زيارة أبو جناح إلى الأردن لمناقشة مسألة تسديد جزء من الديون المستحقة على الدولة الليبية بمجرد انتهاء اللجان من التدقيق والمراجع،ة فضلًا عن بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية.

وأضاف البيان: إن الجانبين تدارسا ملف التعاون وتدريب العناصر الطبية والطبية المساعدة وإعادة تفعيل الاتفاقيات السابقة في المجال الصحي. مشيرًا إلى تفقد أبو جناح بعد اللقاء حال المرضى الليبيين ومراحل علاجهم والاطمئنان عليهم والاستماع لمطالب من ذويهم.

وتابع البيان: إن أبو جناح اجتمع أيضًا بمدراء مركز الحسين للسرطان ومجمع فرح الطبي والأكاديمية الأردنية للتوحد، في خطوة أولى لتسوية الديون الليبية لها. فيما شدد الوزير المكلف على أهمية عملية توطين العلاج بالداخل خاصة للتخصصات النادرة وغير الموجودة في ليبيا.

وبحسب البيان ناقش أبو جناح ملف التعاون وتدريب العناصر الطبية وإعادة تفعيل الاتفاقيات السابقة في المجال الصحي، في وقت ستنتهي فيه لجنة المراجعة والتدقيق عملها قريبًا، تمهيدًا لسداد الديون كليًا، فضلًا عن متابعة الحال في باقي الساحات العلاجية ومنها تركيا.