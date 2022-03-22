ليبيا – قال المرشح لخوض سباق الانتخابات الرئاسية سليمان البيوضي: “لا أعلم إن كانت الحكومة الموازية تمارس تدابير جديدة لبناء الثقة مع الشارع الليبي، بعد سلسلة من الإخفاقات بسبب كثير من البيانات والخطوات المضللة، أم أنها تستجيب للنداءات الدولية المطالبة بضبط النفس”.

البيوضي أشار في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أنه ما بين هذا وذاك يجب النظر إلى الحكومة من داخلها، فلحد الآن يبدو التحالف أكثر هشاشة من المتوقع ويمكن تحسس نقاط اختلافات جوهرية.

وأضاف: “أتنبأ بانفجارات مؤلمة (في حال) نجاح الحكومة وممارسة مهامها من طرابلس (وهو أمر مستبعد حاليًا) كما هو واضح، إن الاتجاه السائد ومحاولة استمالة القوى الفاعلة للإنخراط في الصفقة هو ذاته الذي سيؤدي لتفجيرها من الداخل خصوصا وأن كل الوعود التي سيقت عبر وسائل الإعلام خلال ترتيبات عقدها لا تمت للمجريات الحالية بصلة، بل يختلف معها بأدق التفاصيل”.

كما تابع: “ولا أتصور أن تبديد المخاوف يتم بهذه الطريقة التقليدية والتي تعبر في (داخلها) عن نوايا مبيتة بتنفيذ إجراءات جراحية ستطال الخصوم أو ذوي النفوذ السياسي والميداني، وهو ما ينبأ بوجود نموذج محدد للتنفيذ والتطبيق”.

ولفت إلى أن أزمة الحكومة الموازية تشعبت وجزء كبير منها مرتبط مع الشارع نفسه، باختلاف اتجاهاته فلحد الآن كل ما يبرز لا يعطي مؤشرات إيجابية ويعزز الهواجس.

وتوّه إلى أن الحل المنطقي يجب أن يتجاوز الممارسات التقليدية ويسير باتجاه تنازلات مؤلمة وضمانات واقعية، معتبرًا أنه وبعيدًا عن كل المصطلحات مشروع الصفقة سيزداد تعثرًا وهو أقرب للإنهيار والاندثار، حيث تسعى ستيفاني وليامز لإعادة تدويره بطريقتها (بعد) أن حقق الغاية منه وهو إزاحة الانتخابات في المرحلة الأولى.

وبيّن أنه واقعيًا مشروع الصفقة بحاجة ماسة للحصول على جرعة دعم حقيقية وذات تأثير فعال ليبتلع المشروع الجديد والذي ستحتاج ستيفاني لتمريره ضحية جديدة (كبش فداء) لتقدمه كمبرر لتعطيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وقطعًا سيكون الحكومة الموازية أو جزءًا منها.