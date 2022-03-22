ليبيا – عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة اجتماعًا مع رئيس مؤسسة النفط بطرابلس مصطفى صنع الله لبحث الأوضاع المالية للمؤسسة.

بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي للدبيبة اطلعت عليه صحيفة المرصد، أكد أن الاجتماع تطرق إلى الإجراءات الواجب اتباعها لدعم المؤسسة بهدف زيادة معدل الإنتاج النفطي ووضع حلول ومعالجات للمشاكل التي تواجه الإنتاجية وتطوير الموارد البشرية.

ووجه الدبيبة بالتنسيق بين المؤسسة ووزارات المالية والتخطيط والنفط والغاز بحكومة تصريف الأعمال لدعم الأولى، فيما تحدث صنع الله عن صعوبات تواجه مؤسسته بأداء مهامها، ومنها غياب دعم العاملين في الحقول النفطية، فضلًا عن أهمية وإعتماد الخطة التقديرية المقترحة للعام الحالي لزيادة القدرة الإنتاجية.