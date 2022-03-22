مصر – التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، امس ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وبحث الجانبان أهم المستجدات الإقليمية والدولية.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية: “استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بمطار شرم الشيخ الدولي اليوم أخيه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية الشقيقة، الذي يحل ضيفا عزيزا على مصر”.

بدوره، قال بن زايد في تغريدة عبر “تويتر”: “التقيت اليوم أخي الرئيس عبدالفتاح السيسي في مدينة شرم الشيخ. بحثنا علاقاتنا الأخوية الراسخة وأهم المستجدات الإقليمية والدولية”، مؤكدا “أننا نحرص على مواصلة التنسيق والتشاور في ظل التحديات العالمية الجديدة والعمل معا بما يحقق مصالح بلدينا والمنطقة”.

المصدر: RT + “صدى البلد”