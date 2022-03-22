مصر – أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجه بشكل عاجل بضمان توفير السلع للمواطنين.

وأوضح مدبولي أن السيسي وجه بالعمل على ضمان توافر السلع للمواطنين على مدار الفترة المقبلة، وذلك فى إطار مساندة الدولة للمواطنين لمواجهة تداعيات الأزمة الحالية.

وأكد رئيس الوزراء المصري أن هناك متابعة دورية لتوافر السلع الاستراتيجية، ووجود أرصدة منها، لافتاً إلى أن ما يتم تنفيذه من خطوات وإجراءات تسهم فى تحقيق انضباط السوق، مشدداً فى هذا الصدد على التعامل بكل حسم وحزم مع أى محاولة لإخفاء السلع أو احتكارها.

المصدر: اليوم السابع