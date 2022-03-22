ليبيا – افتتح عضو مجلس المفوضية عبد الحكيم الشعاب فعاليات ورشة عمل بعنوان الدروس المستفادة (أنظمة إعداد تقارير أمن الانتخابات) والتي تنظمها إدارة العمليات بالمركز الإعلامي بالمفوضية اليوم الإثنين.

وحضر فعاليات الورشة يحيى الجديد مدير عام المفوضية، ومدير إدارة العمليات الصادق الزكار، ومدير إدارة تأمين وحماية الانتخابات بوزارة الداخلية العميد طارق القماطي، ومستشار أمن الانتخابات بالمنظمة الدولية للنظم الانتخابية، ورؤساء اللجان الأمنية، ومنسقو العمليات بالمكاتب الانتخابية.

وأكد عضو مجلس المفوضية في كلمته أن هذه الورشة تأتي في إطار استعدادات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لاستكمال العملية الانتخابية، وأن استعراض الدروس المستفادة من المراحل السابقة يهدف إلى تطوير الأداء المستقبلي، وتعزيز تكرار النتائج الناجحة وتطوير صحيح مساراتها.

كما ثمن في كلمته جهود اللجان الأمنية التي مكنت حوالي اثنان مليون ونصف ناخب من استلام بطاقته الانتخابية التي تخوله من ممارسة حق الانتخاب.

وتجدر الإشارة أن فعاليات هذه الورشة ستستمر لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من اليوم 21/03/2022 وحتى مساء يوم الأربعاء الموافق 23/03/2022.

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