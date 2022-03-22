 العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في يومها الـ27.. لحظة بلحظة – صحيفة المرصد الليبية
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أوكرانيا – دخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الـ27، ويواصل الجيش الروسي تدمير الأهداف العسكرية الأوكرانية، وسط استمرار الغرب بإمداد كييف بالسلاح والمال وتوسيع عقوباته ضد موسكو.

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دوليا…

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  • أسعار النفط تواصل الارتفاع في ظل مخاوف من عقوبات جديدة على روسيا

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  • إيطاليا تشيد بجهود تركيا لتسوية الأزمة بين روسيا وأوكرانيا

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  • موسكو تدعو الإعلام الأمريكي للتركيز على جرائم القوات الأوكرانية بحق سكان ماريوبول
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  • عضو هيئة رئاسة البوسنة والهرسك: لا نخطط لفرض عقوبات على روسيا
  • اليابان تحتج بعد انسحاب روسيا من محادثات السلام بين البلدين
  • خبير قانوني روسي: العالم في حاجة إلى معايير جديدة للقانون الدولي
  • إعلام إسرائيلي: بينيت يرتب زيارة إلى كييف للقاء زيلينسكي
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