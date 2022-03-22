أوكرانيا – دخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الـ27، ويواصل الجيش الروسي تدمير الأهداف العسكرية الأوكرانية، وسط استمرار الغرب بإمداد كييف بالسلاح والمال وتوسيع عقوباته ضد موسكو.
ميدانيا…
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الكرملين: أوكرانيا ردت على بعض الوثائق التي قدمتها روسيا والمفاوضات أبطأ وأقل مغزى مما نريد
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الدفاع الروسية: الطيران الروسي يدمر 137 منشأة عسكرية أوكرانية في يوم واحد
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إجلاء 619 شخصا بينهم 134 طفلا من ماريوبول إلى دونيتسك خلال الـ 24 ساعة الماضية
- الجيش الروسي يسلم شحنة مساعدات إنسانية إلى سكان ميليتوبول في أوكرانيا
دوليا…
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موسكو: أوهام الغرب حول إمكانية تركيع روسيا ستنتهي بشكل مؤسف
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المالية الروسية تلتزم بسداد 65 مليون دولار خدمة دين عن سندات دولية
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“وول ستريت جورنال”: الحرب في أوكرانيا تعقد الاستراتيجية العسكرية لإدارة بايدن بشأن الصين وروسيا
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زيلينسكي: نصحوني بمغادرة البلاد لكنني قررت البقاء
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الخارجية الروسية: المزاعم الأمريكية بشأن الأسلحة البيولوجية والكيميائية الروسية تكهنات خبيثة
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الخارجية الروسية: على واشنطن التوقف عن التصعيد في العلاقات مع روسيا والتأثير على كييف
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موسكو تحذر الناتو من أي خطوات قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد في العلاقات
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ضخ الغاز الروسي عبر أوكرانيا عند أقصى مستوى
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أسعار النفط تواصل الارتفاع في ظل مخاوف من عقوبات جديدة على روسيا
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لو دريان وبلينكن يناقشان أولوية وقف إطلاق النار في جميع أنحاء أوكرانيا
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تجارة مدينة روسية تتضاعف مع الإمارات
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البنتاغون “يهرش رأسه” بسبب استخدام روسيا لصواريخ تفوق سرعتها الصوت
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الرياض تبحث مع موسكو مقترح وساطة عرضه محمد بن سلمان لحل الأزمة الأوكرانية
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المنتخب الروسي في معسكر تدريبي رغم حرمانه من المشاركة في المونديال
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تركيا: 58 ألف أوكراني دخلوا البلاد منذ بدء العملية العسكرية الروسية
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إيطاليا تشيد بجهود تركيا لتسوية الأزمة بين روسيا وأوكرانيا
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المتحدث باسم الخارجية الصينية: بكين سترد بالمثل على قيود التأشيرات الأمريكية
- موسكو تدعو الإعلام الأمريكي للتركيز على جرائم القوات الأوكرانية بحق سكان ماريوبول
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- اليابان تحتج بعد انسحاب روسيا من محادثات السلام بين البلدين
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