فلسطين – أكد وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إن الاتحاد الأوروبي لا يزال يمنع وصول المساعدات المالية لخزينة فلسطين.

وكشف المالكي في حديث لإذاعة “صوت فلسطين”، امس أن “الاتحاد لا يزال يمنع وصول المساعدات المالية لخزينتنا حتى الآن، وأنه لا يوجد أي اختراق في ذلك لإصراره على موقفه بتعديل المنهاج الدراسي قبل استئناف الدعم المتوقف منذ عامين”.

وأضاف أن “مفوض سياسة دول الجوار في الاتحاد الأوروبي سيقوم بزيارة فلسطين الأسبوع القادم وسيتم البحث معه في إلغاء المشروطية”.

وأكد وزير الخارجية، “وجود خلافات حادة بين دول الاتحاد الأوروبي بخصوص استئناف الدعم المالي لفلسطين حيث صوتت 9 دول ضد استئناف الدعم و9 دول أيدت الدعم المالي دون شروط فيما امتنعت تسع دول عن التصويت ما يعني استمرار الأزمة”.

وأكد أن “القيادة تتابع الموضوع على أعلى المستويات وسيتم إرسال رسالة إلى مفوضية الاتحاد الأوروبي من الرئيس محمود عباس حول هذا الأمر ضمن التحركات الدولية لتوفير الدعم المالي لأبناء شعبنا”.

وشدد المالكي على أن “فلسطين ترفض مشروطية التمويل للخزينة العامة بشكل كامل” مؤكدا أن “هذا الأمر مرفوض من الدول التي تتلقى مساعدات من الاتحاد الأوروبي ما يضعهم أمام حرج دولي بوضع اشتراطات للتمويل”.

المصدر: RT