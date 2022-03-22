روسيا – أكدت وزارة المالية الروسية، اليوم الثلاثاء، سدادها خدمة دين عن سندات دولية “يوروبوندز” بقيمة 65.63 مليون دولار، وأشارت إلى استحقاق هذه السندات من المفترض أن يكون في عام 2029.

وبذلك تكون روسيا قد أكدت التزامها الدولي، رغم العقوبات الغربية التي تم فرضها على الاقتصاد الروسي. وقالت وزارة المالية الروسية إنه تم الوفاء بالالتزامات المالية بشكل كامل.

وقبل الشريحة التي تم تسجيلها اليوم، سددت وزارة المالية الروسية 117 مليون دولار خدمة دين عن سندات دولية أخرى في 18 مارس 2022.

ومنذ انطلاق العملية العسكرية فرض الغرب عقوبات على روسيا، وفي إطار هذه العقوبات تم تجميد احتياطيات دولية لروسيا بنحو 300 مليار دولار.

وفي وقت سابق، أوضحت وزارة المالية الروسية أن سداد الديون السيادية يعتمد على مسألة سحب أموال من الاحتياطيات الروسية التي تم تجميدها.

وأكدت روسيا عزمها الوفاء بالتزاماتها المالية، وأشارت وزارة المالية الروسية إلى أنه في حال رفضت البنوك تنفيذ حوالات مالية بعملات أجنبية لسداد الديون السيادية ستقوم روسيا بتحويل المبلغ المطلوب بالروبل الروسي بناء على سعر صرف العملة الروسية في يوم تنفيذ الحوالة.

المصدر: تاس