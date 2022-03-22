ليبيا – قالت عضو مجلس النواب سلطنة المسماري إن تصرف عبد الحميد الدبيبة بتشكيل لجنة لقيادة حوار وطني حول الانتخابات والقاعدة الدستورية هو محاولة جديدة لخلط الأوراق ومحاولة للقفز عن مهام هو غير مناط بها.

المسماري أشارت في تصريح لموقع “إرم نيوز” إلى أن حكومته هي حكومة تصريف أعمال، ولا تملك أي شرعية لاتخاذ أي قرار أو مبادرة بعد منح البرلمان الثقة لحكومة الاستقرار الوطني.

وأضافت أن البرلمان أنجز قوانين الانتخابات وشكل بمعية مجلس الدولة لجانًا من المجلسين لمعالجة كل العوائق التي تواجه هذه القوانين لإجراء الانتخابات في أقرب وقت، منوهة إلى أن هناك توافقا حولها.

وأوضحت أنه لا أحد يرفض الانتخابات في ليبيا ومجلس النواب أنجز كل الاستحقاقات في هذا الإطار، لكن الدبيبة يحاول كسب الوقت وشراء أصوات الليبيين والتدخل في قضايا ليست من اختصاصاته، على حد قولها.