ليبيا – أكد الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني اللواء أحمد المسماري أن وزير الدفاع يسعى لطمأنة الميليشيات المسلحة بأنه جاء كي يعمل على تسريحها وإدماجها في مؤسسات الدولة، لافتًا إلى أن الإدماج لا يعني ضم كل العناصر داخل القوات المسلحة.

المسماري أشار في تصريح لصحيفة “الاتحاد” إلى ضرورة توفير الحكومة الجديدة للميليشيات المسلحة كافة الإمكانية اللازمة تمكنها من تدشين مشروعات خاصة بها، مما سيسهم في حل مشكلات الميليشيات التي تعد مشكلة حقيقية في أزمة ليبيا وهي سبب رئيس لعدة أزمات.

ولفت إلى أنه في حالة دمج الميليشيات بشكل فردي سيكون أمرًا إيجابيًا وينهي هذه الحقبة، مشددًا على ضرورة الإعداد لهذا الموضوع بشكل جيد والتعامل بصدق مع هذه المجموعات.

ودعا المسماري اللجنة العسكرية المشتركة للتعاون مع وزير الدفاع، معتبرًا أن اتفاق وقف إطلاق النار نص على تسريح الميليشيات ونزع سلاحها ودمجها لأن ذلك من ضمن مهام اللجنة العسكرية المشتركة.