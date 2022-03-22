إنجلترا – أطلقت الملكة البريطانية إليزابيث الثانية سائلا لتنظيف الصحون كمنتج جديد يباع في منزلها في مقاطعة نورفولك وذلك بسعر 14.99 جنيه إسترليني (نحو 20 دولارا) للعبوة.

وذكرت مجلة “فانيتي فير” الأمريكية أن هذا الصابون الذي يطلق باسم الملكة إليزابيث يأتي ضمن منتجات عديدة أطلقها القصر الملكي مع شركة “نورفولك ناتشورال ليفينغ”، وهي علامة تجارية فاخرة للمنتجات المنزلية.

وجاء سائل غسيل الصحون الجديد الذي صنع باستخدام أجود المكونات النباتية الصديقة للبيئة، بعد الكشف عن حب الملكة لغسل الأطباق في الماضي.

وفي ديسمبر 2020، كشف بول بوريل الذي كان يشغل منصب كبير الخدم في القصر الملكي أن الملكة البالغة من العمر 95 عاما تحب غسل الصحون، ضمن عادات منزلية أخرى تحب ممارستها، حتى في ظل تواجد كثير من الخدم حولها.

ويأتي سائل غسيل الصحون الفاخر بعد شهر واحد من إطلاق الملكة علامتها التجارية الخاصة من منتجات عطور الكلاب المعروضة للبيع في منزلها في ساندرينغهام بنورفولك.

وتلك العطور التي تساعد الكلاب على “التخلص من أي روائح غير مرغوب فيها”، مصنوعة من مزيج من الزيوت العطرية.

المصدر: “فانيتي فير”