السعودية – أستقبل الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، امس الاثنين، الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني.

ورحب الملك سلمان برئيس المجلس السيادي الانتقالي السوداني ومرافقيه في المملكة، فيما أبدى البرهان سعادته بزيارة المملكة، ولقائه خادم الحرمين الشريفين.

وقد أقام الملك مأدبة عشاء تكريما له، بحضور عدد كبير من المسؤولين السعوديين. كما حضر من الجانب السوداني، مدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل، ومدير مكتب رئيس مجلس السيادة الانتقالي اللواء ركن الصادق إسماعيل محمود، وسفير السودان لدى المملكة عادل بشير.

المصدر: “واس”