ليبيا – التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي برئيس حزب السلام والازدهار محمد الغويل وعدد من أعضاء الحزب لمناقشة آخر تطورات المشهد السياسي.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن المجلس الرئاسي تابعته صحيفة المرصد، تطرق الجانبان خلال اللقاء لأهمية تعزيز التوافق بين كل أطراف العملية السياسية لبناء دولة آمنة ومستقرة وسبل إجراء الاستحقاقات الانتخابية وفق إطار قانوني يتفق عليه الجميع؛ لأن الانتخابات هي الحل الأنسب للأزمة.

وشدد المنفي على استمرار المجلس في عمله بملف المصالحة الوطنية، مع ضرورة مشاركة كل الأطراف السياسية للوصول إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي لتلبية تطلعات الليبيي، فيما أكد الغويل ومن معه دعمهم الكامل للرئاسي وترحيبهم بمبادرته لإنجاح مشروع المصالحة الوطنية لينعم الوطن بالاستقرار والسلام.