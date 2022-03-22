ليبيا – قال عضو لجنة إعداد القاعدة الدستورية بمجلس الدولة محمد الهادي إن خطوة البرلمان بتشكيل لجنة بخصوص إنجاز القاعدة الدستورية الخاصة بالانتخابات، لا تعتبر تراجعًا، بل تهدف لإرسال رسالة مفادها أن المجلس ماضٍ في التعديل الدستوري الثاني عشر بمشاركة مجلس الدولة.

الهادي بيّن في تصريح لموقع “عربي21” القطري أن مجلس الدولة ينتظر معرفة تشكيل اللجنة وأعضائها وعلى ماذا تستند.

وتوقع أن عقيلة صالح بهذه الخطوة يريد تخفيف الضغط عليه، سواء من الخارج أو الداخل، ويحاول أن يتظاهر بأنه غير معرقل، بل سيستمر من أجل إنعاش حكومة باشاآغا، بحسب قوله.